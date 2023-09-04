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Песков заявил, что дата встречи Путина и Си Цзиньпина согласовывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина находится на этапе согласования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Си Цзиньпина
© РИА Новости

«Мы пока не анонсируем конкретные даты, действительно, поскольку график двусторонних контактов различных весьма и весьма насыщенный... Сейчас согласовывается график», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Песков также добавил, что когда дата будет официально утверждена, она будет объявлена отдельно.

Ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу в Сочи.

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