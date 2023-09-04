Путин назвал условие возобновления зерновой сделки

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сделал ряд важных заявлений по зерновой сделке. В частности, он рассказал, что РФ реанимирует соглашение в том случае, если будут выполнены все условия Москвы, пишет РИА «Новости».

«Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности», - подчеркнул глава государства.

Путин заметил, что западные страны обманывали Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки. Он добавил, что Запад продолжает блокировать выполнение обязательств в отношении РФ по черноморской инициативе.

По словам президента, российские войска обеспечивали безопасное прохождение судов по зерновому коридору. На фоне этого другая сторона использовала коридор для террористических атак.