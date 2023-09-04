Путин назвал условие возобновления зерновой сделки
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сделал ряд важных заявлений по зерновой сделке. В частности, он рассказал, что РФ реанимирует соглашение в том случае, если будут выполнены все условия Москвы, пишет РИА «Новости».
«Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности», - подчеркнул глава государства.
Путин заметил, что западные страны обманывали Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки. Он добавил, что Запад продолжает блокировать выполнение обязательств в отношении РФ по черноморской инициативе.
По словам президента, российские войска обеспечивали безопасное прохождение судов по зерновому коридору. На фоне этого другая сторона использовала коридор для террористических атак.
Выход России из зерновой сделки не отразился на глобальных продовольственных рынках, цены на зерновые снижаются, недостатка в продовольствии нет, констатировал Путин.