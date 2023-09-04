Песков: решение насчет участия Путина в саммите G20 пока не приняли

Решение о том, будет ли президент РФ Владимир Путин в каком-либо формате принимать участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20), пока не принято. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

"Пока точно не могу сказать", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Путин как-либо участвовать в саммите G20.

"Пока точно там на месте будет министр иностранных дел, а что касается "президентского угла", то пока решение еще не принято", - добавил пресс-секретарь.