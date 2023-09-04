В Кремле рассказали о планах Путина на единый день голосования

Президент России Владимир Путин в единый день голосования, скорее всего, будет участвовать в нем удаленно. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября.

Представитель Кремля назвал электронное голосование простым и удобным способом волеизъявления. Скорее всего, глава государства и в этот раз остановится на нем, подытожил Песков.