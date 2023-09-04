В Госдуме оценили идею о легализации дипломов от нейросетей

«Я предлагаю отделить зерна от плевел, как говорили древние, или мух от котлет, как любят говорить современные политики. Если речь идет о том, чтобы нейросеть выполняла часть технической или творческой работы, - подбор литературы, проверка ее на достоверность, если речь идет об исторических фактах, - то я не вижу в этом проблемы. Но, если речь идет о том, чтобы нейросеть вместо студента писала курсовую или дипломную работу, тогда и диплом придется вручать нейросетям. Техническую работу, экономящую время для творчества, нейросетям поручать можно, но творческой работой должны заниматься сами студенты», - сказал Смолин.