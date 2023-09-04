«Мухи и котлеты»: В Госдуме оценили идею о легализации дипломов от нейросетей
Нейросети могут выполнять долгую техническую работу, например, выбирать и проверять литературу, необходимую студентам, сказал в эфире НСН Олег Смолин.
Студенты могут использовать искусственный интеллект для технической работы, но не для творчества и написания дипломов, заявил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил легализовать использование студентами «генерирующих нейросетей» при подготовке дипломов и курсовых работ.
«Я предлагаю отделить зерна от плевел, как говорили древние, или мух от котлет, как любят говорить современные политики. Если речь идет о том, чтобы нейросеть выполняла часть технической или творческой работы, - подбор литературы, проверка ее на достоверность, если речь идет об исторических фактах, - то я не вижу в этом проблемы. Но, если речь идет о том, чтобы нейросеть вместо студента писала курсовую или дипломную работу, тогда и диплом придется вручать нейросетям. Техническую работу, экономящую время для творчества, нейросетям поручать можно, но творческой работой должны заниматься сами студенты», - сказал Смолин.
При этом, по его мнению, ни ЕГЭ, ни компьютеры не научат подростков «разговаривать».
«У нас очень серьезные проблемы со способностью говорить, потому что ЕГЭ не учит детей читать, писать и говорить. При этом компьютеры тоже не учат детей ораторскому искусству. Нам важно, чтобы студенты умели что-то делать самостоятельно. У фантастов есть на эту тему много разного рода произведений, когда компьютеры превосходят человечество в интеллектуальных способностях и, соответственно, меняются местами», - заключил собеседник НСН.