Путин и Эрдоган провели совместную пресс-конференцию в Сочи

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган общаются с представителями СМИ после двусторонней встречи в Сочи в понедельник, 4 сентября. Стороны обсуждают возможность возобновления зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля. 1 сентября Кремль объявил, что в повестке дня лидеров будут вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Москвой и Стамбулом, а также международная повестка дня.