В Кремле высказались о подписании документов по итогам встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи глав России и Турции подписание каких-либо документов не планируется, передает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно,

Как стало известно, в Сочи завершились российско-турецкие переговоры в широком составе с участием президентов РФ и Турции.

Переговоры двух лидеров и других официальных лиц двух стран продлились 1,5 часа.

Это первая очная встреча Путина и Эрдогана с октября 2022 года. Тогда глава государств встретились на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.