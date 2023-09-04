В Кремле высказались о подписании документов по итогам встречи Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи глав России и Турции подписание каких-либо документов не планируется, передает РИА Новости.
Представитель Кремля уточнил, что первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно,
Как стало известно, в Сочи завершились российско-турецкие переговоры в широком составе с участием президентов РФ и Турции.
Переговоры двух лидеров и других официальных лиц двух стран продлились 1,5 часа.
Это первая очная встреча Путина и Эрдогана с октября 2022 года. Тогда глава государств встретились на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Перед началом переговоров Путин подтвердил, что обсудит с Эрдоганом «вопросы, связанные с украинским кризисом».