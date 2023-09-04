G20: состав стран, история, саммиты Большой двадцатки

Восемнадцатый саммит «большой двадцатки» ожидается 9-10 сентября. Он пройдет в Нью-Дели. Предполагается, что на форуме соберутся лидеры двадцати крупнейших экономик мира и главы еще девяти стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в саммите. О том, что собой представляет Группа двадцати и как проходили предыдущие саммиты, – в материале «Рамблера».

G20. Что это за форум

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Группа двадцати – главный форум для международного экономического сотрудничества. G20 играет важную роль в формировании и укреплении глобальной архитектуры и управления по всем основным международным экономическим вопросам.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года.

История G20

G20 основали в 1999 году после азиатского финансового кризиса как форум для министров финансов и управляющих центральных банков. Целью являлось обсуждение глобальных экономических и финансовых вопросов.

G20 повысили до уровня глав государств после глобального экономического и финансового кризиса 2007 года. Спустя два года G20 назначили «главным форумом для международного экономического сотрудничества».

Саммит проводят каждый год под руководством ротационного председательства. Изначально G20 фокусировалась на широких макроэкономических вопросах, однако за последние годы повестка дня была расширена. Так, в нее были включены торговля, изменение климата, устойчивое развитие, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика, окружающая среда, изменение и борьба с коррупцией.

Предыдущие саммиты

Первый саммит G20 состоялся в 2008 году в Вашингтоне (США). Следующие встречи прошли:

в 2009 году — в Лондоне (Великобритания), а также в Питтсбурге (США),

в 2010 году — в Торонто (Канада), а также в Сеуле (Южная Корея),

в 2011 году — в Каннах (Франция),

в 2012 году — в Лос-Кабосе (Мексика),

в 2013 году —в Санкт-Петербурге (Россия),

в 2014 году — в Брисбене (Австралия),

в 2015 году в Турции,

2016 году — в Ханчжоу (Китай),

в 2017 году – в Гамбурге (Германия),

в 2018 году — в Буэнос-Айресе (Аргентина),

в 2019 году — в Осаке (Япония),

в 2021 году – в Риме (Италия),

в 2022 году — на Бали (Индонезия).

Саммит G20 в 2023 году: программа

Саммит G20 состоится во вторые выходные сентября, 9-10-го числа, в столице Нью-Дели.

Главная тема предстоящего саммита G20 — «Инклюзивный и устойчивый мир». На форуме обсудят актуальные вопросы глобальной политики и экономики, энергетический переход и цифровизацию.

Стороны смогут обсудить вопросы содействия мировому экономическому росту и укрепления международной торговли, борьбы с бедностью и голодом, развития образования и здравоохранения, цифровой трансформации и изменения климата.

Сторонам удастся не только обменяться мнениями, но и поделиться практическим опытом в решении наиболее острых мировых проблем.

Какие страны примут участие в G20-2023

Среди приглашенных на саммит государств — участников G20 — Аргентина, Бразилия и Мексика от Латинской Америки, США и Канада — от Северной Америки. Европу должны представить Франция, Германия, Италия, Великобритания и главы ЕС.

Среди гостей азиатского региона - Индия, Китай, Индонезия, Южная Корея и Япония. Саудовская Аравия и Турция представят Ближний Восток.

Со стороны Африки будет ЮАР. Кроме того, участницей форума станет Австралия. Главы ОАЭ, Египта, Омана, Маврикия и Бангладеш, а также лидеры Нидерландов, Испании, Сингапура и Нигерии числятся специальными гостями форума.