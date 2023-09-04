Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

Переговоры двух лидеров и других официальных лиц двух стран продлились 1,5 часа.

Напомним, что это первая очная встреча Путина и Эрдогана с октября 2022 года. Тогда политики встретились на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.