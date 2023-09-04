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Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

В Сочи завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в расширенном формате. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились
© РИА Новости

Переговоры двух лидеров и других официальных лиц двух стран продлились 1,5 часа.

Напомним, что это первая очная встреча Путина и Эрдогана с октября 2022 года. Тогда политики встретились на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Перед началом переговоров Путин подтвердил, что обсудит с Эрдоганом «вопросы, связанные с украинским кризисом». Турецкий президент же выразил надежду, что по итогам встречи будет сделано важное объявление, которое станет «шагом навстречу африканским странам».

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