Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились
В Сочи завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина в расширенном формате. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры двух лидеров и других официальных лиц двух стран продлились 1,5 часа.
Напомним, что это первая очная встреча Путина и Эрдогана с октября 2022 года. Тогда политики встретились на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Перед началом переговоров Путин подтвердил, что обсудит с Эрдоганом «вопросы, связанные с украинским кризисом». Турецкий президент же выразил надежду, что по итогам встречи будет сделано важное объявление, которое станет «шагом навстречу африканским странам».
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