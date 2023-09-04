В МИД России прокомментировали отставку Резникова

Отставка главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова не избавит его от ответственности за совершенные военные преступления. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, на Резникове лежит ответственность за срыв минских и стамбульских переговоров, а также за нарушения международных норм вооруженных конфликтов и международного гуманитарного права.

Мирошник уточнил, что к нарушениям международных норм относятся использование запрещенных средств и методов войны, неизбирательные нападения на густонаселенные районы и объекты, нанесение ударов по сооружениям, содержащим опасные силы.

«Его действия зафиксированы и являются предметом расследования, итогом которого будет правомерное и справедливое наказание», — заключил посол МИД РФ.