В России призвали Армению не повторять путь Украины

НАТО является агрессивной и абсолютно дестабилизирующей структурой, которая занимается откровенными русофобскими делами. Вопрос вступления Армении в НАТО решает руководство страны, но я не думаю, что это улучшит ситуацию на Южном Кавказе и окажет помощь Армении в решении задач по безопасности. Если есть сомнения, пусть посмотрят на ситуацию на Украине. Стало ли там безопаснее после того, как Украина захотела вступить в НАТО и проводила политику максимально возможного сближения с этим агрессивным блоком? — сказал Джабаров.