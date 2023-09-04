Путин: Россия первая пришла на помощь Турции после землетрясения и пожаров

Россия первая откликнулась и предложила помощь Турции, когда в стране произошло разрушительное землетрясение, а также полыхали лесные пожары. Это, по словам президента РФ Владимира Путина, говорит о том, что отношения двух стран носят особый дружественный характер.

"Вы упомянули о борьбе с пожарами. Я хочу сказать, что и после ужасного землетрясения, с которым столкнулся турецкий народ, мы были одними из первых, кто старался подставить плечо турецкому народу, помочь простым людям пострадавшим, - сказал глава российского государства, обращаясь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в начале двусторонних переговоров. - То же самое касается борьбы с пожарами".

"Все это говорит о том, что мы с вами вывели российско-турецкие отношения на очень хороший, высокий уровень, и это сказывается во всех отраслях нашего взаимодействия", - подчеркнул Путин.