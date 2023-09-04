Путин заявил о планах о обсудить с Эрдоганом конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что планирует на переговорах в Сочи со своим коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом обсудить конфликт на Украине.
Также на повестке переговоров, которые уже начались в сочинском санатории «Русь», будет вопрос о зерновой сделке и ситуации в Сирии, передает ТАСС.
Между тем Путин отметил уверенное движение и договоренности России и Турции в сфере энергетики. Он подчеркнул, что темп развития отношений, который набрали Россия и Турция, сохраняется.
«Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет, в ближайшее время мы будем свидетелями этого», – сказал российский лидер.
В частности, президент РФ уточнил, что вскоре Москва и Анкара завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы «сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной».
Напомним, переговоры Путина и Эдогана в расширенном формате начались в Сочи.