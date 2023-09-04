Путин направил приветствие участникам ВЭФ

"Главная тема нынешнего форума "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию" отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.