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Пушилин заявил, что замена министра обороны Украины ничего не меняет для России

Анонсированная смена министра обороны Украины для России ничего не меняет. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил снять Алексея Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

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"Для нас это ничего не меняет. Это внутриполитическая кухня, Резников себя достаточно серьезно дискредитировал", - сказал Пушилин.

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