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Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным жизнеспособность зерновой сделки с новыми условиями ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.

Раскрыты темы переговоров Путина и Эрдогана
© РИА Новости

"Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции", - подчеркнул собеседник агентства.

На переговорах Путина и Эрдогана также будет обсуждаться вариант поставок российского зерна через Турцию в Африку при участии Катара.

"Сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня президентов Эрдогана и Путина. Необходимо детальное рассмотрение такой возможности, после чего может быть принято какое-либо конкретное решение в рамках данной инициативы", - отметил источник.

Кроме того, на переговорах могут обсуждаться поставки российского природного газа из России в Европу через Турцию.

"Наряду с зерновой сделкой, которая будет главной темой встречи президентов Эрдогана и Путина, могут обсуждаться и поставки газа из России в Европу через Турцию. Эта тема не менее важна, речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции", - отметил собеседник агентства.

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