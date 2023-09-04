Раскрыты темы переговоров Путина и Эрдогана

Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным жизнеспособность зерновой сделки с новыми условиями ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.
"Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции", - подчеркнул собеседник агентства.
На переговорах Путина и Эрдогана также будет обсуждаться вариант поставок российского зерна через Турцию в Африку при участии Катара.
"Сценарий с поставками зерна из России в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня президентов Эрдогана и Путина. Необходимо детальное рассмотрение такой возможности, после чего может быть принято какое-либо конкретное решение в рамках данной инициативы", - отметил источник.
Кроме того, на переговорах могут обсуждаться поставки российского природного газа из России в Европу через Турцию.
"Наряду с зерновой сделкой, которая будет главной темой встречи президентов Эрдогана и Путина, могут обсуждаться и поставки газа из России в Европу через Турцию. Эта тема не менее важна, речь идет о проекте создания газового хаба на территории Турции", - отметил собеседник агентства.