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Источник сообщил о вылете Эрдогана в Сочи для переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, начало которой запланировано на 13:00 мск.

Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
© ТАСС

Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"Господин президент вылетел в Сочи. Ожидается, что переговоры с Путиным начнутся в 13:00", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что главной темой консультаций двух лидеров станет зерновая сделка. 5 сентября Эрдоган намерен обсудить итоги поездки в Россию с членами турецкого правительства.

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