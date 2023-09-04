В Крыму назвали причину отставки министра обороны Украины

«Но точно знаю, в каком состоянии сейчас находится вся система обороны на территории бывшей Украины. В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд, и такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого "контрнаступа" не достигаются ими», — сказал Константинов.