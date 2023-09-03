Губернатор Ростовской области отреагировал на избиение участника СВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял под личный контроль происшествие с нападением на участника СВО в Батайске . Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — заявил Голубев.

Ранее URA.RU сообщало об избиении и расстреле из травматического оружия участника СВО, вернувшегося с фронта. Инцидент произошел в Батайске (Ростовская область), на мужчину совершили нападение и выпустили две обоймы из пистолета.