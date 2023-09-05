Песков: Москва не принимает протесты Токио по поводу Дня победы над Японией

"Эти протесты мы, конечно, не можем принимать во внимание. Что касается наших праздничных дней, тем более мемориальных дней, которые касаются Второй мировой войны, то для нас это будет праздником навсегда", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об отношении Москвы к негативной реакции Токио на проведение памятных мероприятий.