Анонсирована поездка Путина в один из российских регионов
Анонсирован рабочий план президента РФ Владимира Путина на следующую неделю. Среди мероприятий - переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и поездка в один из регионов России. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
На следующей неделе Путин проведет переговоры с Эрдоганом в Сочи. Это произойдет в понедельник.
«На повестке – острейшая международная обстановка и, конечно, так называемая зерновая сделка», - рассказал Зарубин.
Также в числе планов поездка Путина в один из российских регионов. Там президент проведет совещание, посвященное развитию данного субъекта Федерации.
Помимо этого президент проведет заседание оргкомитета «Победа», а также примет участие в Едином дне голосования. Формат пока неизвестен, ранее Путин голосовал онлайн.