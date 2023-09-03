Анонсирована поездка Путина в один из российских регионов

Анонсирован рабочий план президента РФ Владимира Путина на следующую неделю. Среди мероприятий - переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и поездка в один из регионов России. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На следующей неделе Путин проведет переговоры с Эрдоганом в Сочи. Это произойдет в понедельник.

«На повестке – острейшая международная обстановка и, конечно, так называемая зерновая сделка», - рассказал Зарубин.

Также в числе планов поездка Путина в один из российских регионов. Там президент проведет совещание, посвященное развитию данного субъекта Федерации.