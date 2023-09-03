В Госдуме рассказали, почему в России блокируют VPN

Ничего выборочного нет, просто какие сервисы видят, те и блокируют. Их много, новые все время открывают. Но предупреждаю всех: пользуясь VPN, вы отдаете часть своих персональных данных в неведомые страны, ими могут воспользоваться - Олег Матвейчев, депутат Госдумы.



«Не так все просто на самом деле. Есть сложности, они создают всевозможные зеркала, они уходят на всевозможные резервы. Это борьба постоянна. Кого-то блокируют, а они заново возникают. Это как с порнографией, которую тоже постоянно блокируют, а она постоянно вылезает то там, то сям», — добавил парламентарий.