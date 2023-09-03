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В посольстве заявили, что отзыв посла Нигерии в РФ не скажется на отношениях с Россией

Решение об отзыве или замене посла Нигерии в РФ не скажется на отношениях с Россией. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Нигерии, комментируя информацию о решении нигерийского президента Бола Тинубу отозвать всех послов в других странах.

В посольстве РФ отреагировали на отзыв посла Нигерии
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"На наших двусторонних отношениях это никак не скажется, - указали в диппредставительстве. - При правильном и качественном межгосударственном диалоге такие события, как временное отсутствие посла или его замена, никак не влияют на сами отношения".

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