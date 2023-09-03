В посольстве РФ отреагировали на отзыв посла Нигерии

Решение об отзыве или замене посла Нигерии в РФ не скажется на отношениях с Россией. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Нигерии, комментируя информацию о решении нигерийского президента Бола Тинубу отозвать всех послов в других странах.