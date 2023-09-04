В Госдуме объяснили слухи о скором начале мобилизации

«Слухи о мобилизации для чего? Для того, чтобы народ ходил бурчал. <...> У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. <...> Зарплата и социальные гарантии там довольно серьезные», — пояснил Гурулев.