Медведев прокомментировал претензии Токио из-за поездок на Курилы

"Специально говорю об этом здесь, на Сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом отслеживают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее. Нас волнуют только чувства нашего населения, и они должны об этом помнить", - сказал Медведев. Видеозапись с фрагментом совещания опубликована в его Telegram-канале.