Медведев прокомментировал претензии Токио из-за поездок на Курилы

Медведев прокомментировал претензии Японии в связи с поездками руководства РФ на Курилы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на протесты Японии против поездок российских государственных деятелей на Курилы заявил, что власти РФ волнуют чувства только российского, а не какого-то другого населения. На совещании в Южно-Сахалинске политик раскритиковал Токио за помощь киевскому режиму и втягивание в военную конфронтацию.
"Специально говорю об этом здесь, на Сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом отслеживают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее. Нас волнуют только чувства нашего населения, и они должны об этом помнить", - сказал Медведев. Видеозапись с фрагментом совещания опубликована в его Telegram-канале.
Токио неоднократно выступало с протестами в связи с поездками российских официальных лиц на Курилы. В частности, после посещения Медведевым, на тот момент премьер-министром РФ, острова Итуруп в августе 2019 года МИД Японии назвал эту поездку неприемлемой и "ранящей чувства японских жителей".