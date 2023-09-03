Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны
Токио проводят курс на новую милитаризацию страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
По его словам, это серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Власти Японии стали наследниками той страны, «которую когда-то ждал бесславный конец». Как заявил политик, в Японии при поддержке кураторов из США активно расширяется военная инфраструктура, осуществляются закупки иностранного вооружения, в том числе и наступательного, отменяются ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом. Также, по словам Медведева, проходят войсковые учения вблизи Курильских островов.
Зампред указал, что японские власти должны извлечь уроки из истории, и признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Медведев призвал «отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа». Он напомнил, что Россия, как и прежде, руководствуясь Уставом ООН и другими основополагающими международными документами, будет стремиться к тому, чтобы положить конец этой практике.
В июне 2023 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому День воинской славы 3 сентября был объявлен Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.