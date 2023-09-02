Посольство РФ отреагировало на решение Латвии по ВНЖ россиянам

Посольство России в Латвии прокомментировало новые правила получения россиянами ВНЖ в республике. Об этом пишут «Ведомости».

22 сентября 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, по которым срок выданных россиянам постоянных ВНЖ истекает 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, следовало своевременно подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС и подтвердить знание государственного языка на уровне А2.

1 сентября 2023 года миграционная служба прибалтийской республики заявила, что начиная со 2 сентября приступает к аннулированию ВНЖ у нескольких тысяч граждан РФ и рассылке уведомлений с требованием покинуть территорию Латвии в 90-дневный срок.

В посольстве отметили, что под действие этой «антигуманной драконовской меры» попали преимущественно пожилые люди, которые в силу объективных причин не смогли преодолеть необходимые процедуры. Многие из них, добавили в дипмиссии, не знали тонкостей миграционной кампании.

В посольстве уточнили, что авторами инициативы являются представители праворадикальных политических сил Латвии, настроенные агрессивно по отношению к русским.