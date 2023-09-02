В МИД РФ анонсировали выступление Лаврова на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, а также примет участие в ряде встреч. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

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Согласно сообщению ведомства, общеполитическая дискуссия Генассамблеи пройдет с 19 по 26 сентября. Уточняется, что Лавров также примет участие в ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и «Группы друзей в защиту Устава ООН».

До этого постоянный представитель председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа заявлял, что заседание Совета безопасности ООН по теме Украины, которое планируется провести 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций. Предварительно известно, что Россию будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в неделе высокого уровня ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

31 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что заседание Совбеза организации по Украине должно будет состояться на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации.