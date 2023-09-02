Слуцкий назвал «мирный план» Зеленского «формулой войны»
«Мирный план» Зеленского, который на Западе рассматривают как единственно возможный, является «формулой войны». Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий написал в Telegram-канале, что коллективному Западу, Байдену, Борелю и Зеленскому ни к чему мирное урегулирование украинского конфликта.
«Они и дальше готовы выдвигать различные «формулы» не мира, нет, а «войны» до последнего украинца и выжженной радиоактивной земли для будущих поколений, поставляя смертельные боеприпасы», - отметил парламентарий.
Он напомнил, что Вашингтон собирается предоставить киевскому режиму бронебойные снаряды с обедненным ураном вслед за кассетными боеприпасами.
«Тоже – ради мира? Плевать им, что будет с Украиной или Донбассом, когда настоящая цель – Россия», - добавил Слуцкий.
По его словам, «Зеленский и спонсоры его террористического режима само слово «мир» загнали под свои кровавые двойные стандарты».
Глава ЛДПР призвал помнить, что мир гораздо шире и больше «золотого миллиарда» и не поддаваться диктату Вашингтона.