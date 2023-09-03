Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА не менее семи раз

Вооружённые силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотников не менее семи раз за сутки, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Так, были атакованы населённые пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево, Антоновка.

«В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В районе хутора Масычево и селе Антоновка сбито по одному беспилотнику противника», — поделился Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа.