Российские дипломаты посетили арестованного на Кипре россиянина Петрова
Сотрудники консульского отдела посольства России на Кипре посетили в центральной тюрьме Никосии арестованного россиянина Артура Петрова.
Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.
Как рассказал собеседник агентства, состояние Петрова оценивается как удовлетворительное.
Минюст США ранее рассказал, что на Кипре арестован Артур Петров, имеющий гражданство России и Германии.
Американские власти подозревают его в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства для российской компании», якобы имеющей отношение к оборонной отрасли.