Захарова прокомментировала предложения ООН по зерновой сделке

Ранее в СМИ появились публикации о пакете предложений ООН по черноморской инициативе. В него вошли переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозка активов российских компаний.

«Раньше это всё тоже «подразумевалась», только так и не заработало», - констатировала Захарова.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. В ее рамках подразумевались беспрепятственные поставки российской и украинской сельхозпродукции.

Также Москва поставила ряд дополнительных условий, среди которых было переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, запуск аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Одним из гарантов сделки выступила ООН. В течение года, пока действовала сделка, представители организации постоянно делали заявления о том, что предпринимают усилия для того, чтобы добиться выполнения российских условий.