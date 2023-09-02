Путин осмотрел новую школу и культурный центр в селе Тургиново
Президент РФ Владимир Путин посетил культурно-досуговый центр и новую школу в селе Тургиново Тверской области. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В село Туриново президент поехал в пятницу вечером по завершению открытого урока "Разговор о важном". Во время встречи российский лидер поблагодарил строителей и губернатора Игоря Руденю за выполнение работ в сжатые сроки.
В Туриново Путин ознакомился с рассчитанной на 300 ученических мест новой школой.
"Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфраструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее", - добавил представитель Кремля.
Он также отметил, что Путин осмотрел новый культурно-досуговый центр Тургиновский и высоко оценил качество выполненных строительных работ.