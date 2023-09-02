Депутат Государственной думы Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки - получить еще более тяжелые осложнения. Я принял сложное, но честное решение - снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост", - написал он.

Сокол добавил, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение "Единой России".

"Мы идем на выборы в Верховный Совет [Хакасии] и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику. Как только встану на ноги, вернусь в работу", - написал депутат.

Сокола экстренно госпитализировали 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщила пресс-служба партии, врачи госпиталя имени А. А. Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 1 сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил, что его состояние оценивается как тяжелое.

31 августа Сокол работал в Москве. Он сообщил в социальных сетях, что провел встречу с заместителем председателя правительства России и представителями кабмина. На ней депутат, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на пост главы Хакасии, представил стратегию развития республики до 2035 года. Сокол также встретился с председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. На встрече обсуждались вопросы вывоза угля, указывал депутат в соцсетях. Вечером, как сообщил ТАСС источник, Соколу резко стало плохо.