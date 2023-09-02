Медведев призвал не думать о примирении с западными лидерами

«Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», — отметил Медведев.