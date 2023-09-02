Медведев призвал не иметь «сладких грёз» о примирении с «нацистской коалицией»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал «не предаваться сладким грёзам» о примирении с «нацистской коалицией», поддерживающей бандеровскую Украину.
Как он написал в своём Telegram, «главари бандеровской «Украины» всё чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских», что представляет, по его мнению, некоторую аналогию с прошлым.
«Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», — отметил Медведев.
По мнению зампреда российского Совбеза, России, в связи с позицией данных стран, не стоит рассчитывать на примирение с ними.
«Не предаваться сладким грёзам, как мы когда-то помиримся и заживём большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами», — заключил он.
Ранее в ООН прокомментировали нацистскую символику в ВСУ.