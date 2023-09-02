В России допустили прямое столкновение с НАТО

Прямое столкновение между Россией и НАТО может произойти, считает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский . Его слова приводит РИА Новости .

Так он прокомментировал предположение американского ведущего Такера Карлсона о начале войны между США и Россией в следующем году.

«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — заявил дипломат.

Он обратил внимание на активное участие альянса в украинском конфликте, отметив, что он поставляет Киеву вооружения и передает разведывательные данные со спутников. При этом, добавил Полянский, также есть признаки того, что НАТО отправляет своих солдат на Украину.