Путин посетил село Тургиново в Тверской области

— Да, это действительно так. После посещения «Сенежа» сегодня Владимир Путин принял решение туда заехать. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим, — сказал Песков в беседе с РИА Новости.