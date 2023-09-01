Путин посетил село Тургиново в Тверской области
Президент России Владимир Путин посетил село Тургиново, расположенное в Тверской области. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Да, это действительно так. После посещения «Сенежа» сегодня Владимир Путин принял решение туда заехать. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим, — сказал Песков в беседе с РИА Новости.
Президент провел для детей открытый урок «Разговор о важном». В мероприятии приняли участие 30 детей, имеющих выдающиеся достижения в учебе. Среди них числились победители различных международных олимпиад и конкурсов.
В рамках этой же встречи Владимир Путин рассказал, что может сделать человека по-настоящему счастливым.
Также президент подписал закон, согласно которому школьники с 2023–2024 учебного года будут награждаться серебряными медалями.
В тот же день Путин и киргизский лидер Садыр Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии. Обучение в строящихся образовательных учреждениях будет проходить на русском языке.