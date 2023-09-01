МИД отреагировал на отказ общественникам РФ участвовать в мероприятии ОБСЕ

Отказ российским общественникам участвовать в мероприятии действующего северомакедонского председательства (ДП) ОБСЕ является политическим и говорит о том, что Северная Македония не стремится к беспристрастности в этих вопросах. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"5-6 сентября в городе Тетово Северной Македонии должна пройти конференция действующего северомакедонского председательства (ДП) ОБСЕ по теме "Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин". К рассмотрению предлагаются такие вопросы, как участие женщин в политической жизни, предотвращении и урегулировании конфликтов, роль женщин в борьбе с коррупцией, - указала дипломат. - В мероприятии планировали принять участие профильные российские общественные организации, работающие в сфере защиты и продвижения прав и возможностей женщин".

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Однако, по словам Захаровой, "в процессе регистрации им было отказано на основании неожиданно введенного правила - все НПО должны иметь приглашение от действующего председательства". "Напрашивается вопрос: а как же быть, к примеру, неправительственным структурам, которые еще неизвестны ДП и хотят принять участие в форуме ОБСЕ впервые, а также по какому принципу председательство решает, кого приглашать, а кого нет, - продолжила она. - Получается обычный фаворитизм с политической подоплекой".

"Видимо, северомакедонцы окончательно перестали заботиться о своей репутации и даже не пытаются стремиться к беспристрастности, которая должна быть присуща государству, выполняющему функции председателя в крупной региональной международной организации", - считает Захарова.

Подробности отказа

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что изначально о "нюансе" в распространенной информации о данном мероприятии не было ни слова.

"Кроме того, требование иметь приглашение в целом редко применяется в практике ОБСЕ, - подчеркнула она. - Обычно каждый желающий может отправить заявку о регистрации на то или иное мероприятие, оформив ее в соответствии с правилами, а заявки должны рассматриваться на недискриминационной основе. И, естественно, российские, как и все остальные общественники, исходили из этого".

Таким образом, по словам Захаровой, "складывается стойкое впечатление, что систему участия "только по приглашениям" северомакедонцы ввели ровно в тот момент, когда увидели в списках подавших заявки россиян".