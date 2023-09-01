В МИД заявили о злоупотреблении США, Франции и Британии полномочиями в СБ ООН
Российская сторона обеспокоена злоупотреблением представителями Соединённых Штатов, Франции и Великобритании полномочиями в Совбезе ООН.
Об этом сказано в заявлении МИД России о принятии резолюции Совета Безопасности ООН по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
Как отмечает ведомство, обеспокоенность вызывает тенденция к злоупотреблению представителями западной «тройки» в Совбезе (Соединённые Штаты, Франция и Великобритания) имеющимися у них полномочиями в качестве «неформальных кураторов досье в интересах продвижения своих политических установок, в том числе в области миротворчества».
21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ООН должны дать объективную оценку фактам преследования русскоязычных правозащитников.