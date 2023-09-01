В МИД РФ отреагировали на требование Дании сократить число дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает требование Дании о сокращении числа российских дипломатов как очередное проявление враждебной позиции. Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — заявила представитель МИД РФ.

Дипломат отметила, что в связи с этим будут сделаны необходимые выводы.

До этого Министерство иностранных дел Дании заявило, что число сотрудников посольства России в стране должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского диппредставительства в Москве. Согласно сообщению МИД Дании, ведомство проинформировало об этом посла России Владимира Барбина. В министерстве указали, что в диппредставительстве РФ должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.