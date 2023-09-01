В Донецке и Луганске создали представительства МИД РФ

Представительства Министерства иностранных дел РФ созданы в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в приказе дипломатического ведомства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень территориальных органов - представительств МИД РФ на территории России внесены изменения. Так, представительства созданы в Донецке и Луганске.