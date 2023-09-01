Путин высказался о статье Саркози

«Я во многом с ним согласен, вот он говорит о том, что ближайшие там к 2030 году что ли, в Африке уже будет проживать 2,5 миллиарда человек, а в Европе — только 450 или 430 (миллионов), ну примерно так. А Азия? Там в Китае 1,5 миллиарда человек, в Индии 1,5 миллиарда человек, в Индонезии уже 300 миллионов», — сказал Путин.