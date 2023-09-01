Путин заявил о подготовке 1 млн специалистов по дронам

Президент России Владимир Путин заявил, что отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в стране развивается очень быстро. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит», — сказал глава государства.

Он отметил, что эта сфера развивается очень быстро.

Путин подчеркнул, что беспилотники применяются в РФ в различных сферах деятельности — в сфере обороны, в почтовой работе, в лесоохране.

В июне текущего года российское правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации, согласно ей — до 2030 года в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов.

13 июля Путин потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам и сделать его приоритетным в бюджете. Об этом глава государства сообщил на форуме будущих технологий. Он обратил внимание, что принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. По его словам, именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем.