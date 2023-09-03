В России высказались о возможности предоставления гарантий безопасности Запада

«Они же все и делали, чтобы этих гарантий не было, чтобы мы где-то опасались, где-то боялись, где-то прогибались. В мирных переговорах наверняка будет этот пункт, несомненно. Вопрос, готовы ли они, если они сами добиваются, чтобы мы чувствовали себя небезопасно. В данный момент времени это была их цель. Дальше они, наверное, хотели посмотреть, как мы на это будем реагировать, какие ресурсы у нас есть. Выяснилось, что они у нас есть, страна наша объединилась, и многие другие вещи произошли, которых они, наверное, не ожидали. Теперь вопрос, отступят ли они от своих первоначальных целей», — сказала парламентарий.