Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом международную повестку. Стороны обговорили, в частности, ситуацию в Сирии и зерновую сделку. Об этом пишет РИА «Новости».

Шойгу напомнил, что черноморская инициатива была инициирована президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он добавил, что Россия также приложила к ней максимум усилий.

«Сегодня не по нашей вине, но она [сделка] остановлена», - отметил министр.

По его словам, Москва не исключает продление зерновой сделки. Вместе с тем, это возможно только в том случае, если все требования России будут выполнены.

Глава ведомства заметил, что западным странам выполнить условия РФ оказалось сложнее, чем заниматься логистикой и выстраивать новые маршруты.

Шойгу также поздравил Фидана с назначением на новую должность. Министр пояснил, что за время его работы в прошлой должности сторонам удалось сделать немало полезного как для Москвы, так и для Анкары.