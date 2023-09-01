Шойгу обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку и ситуацию в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом международную повестку. Стороны обговорили, в частности, ситуацию в Сирии и зерновую сделку. Об этом пишет РИА «Новости».
Шойгу напомнил, что черноморская инициатива была инициирована президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он добавил, что Россия также приложила к ней максимум усилий.
«Сегодня не по нашей вине, но она [сделка] остановлена», - отметил министр.
По его словам, Москва не исключает продление зерновой сделки. Вместе с тем, это возможно только в том случае, если все требования России будут выполнены.
Глава ведомства заметил, что западным странам выполнить условия РФ оказалось сложнее, чем заниматься логистикой и выстраивать новые маршруты.
Шойгу также поздравил Фидана с назначением на новую должность. Министр пояснил, что за время его работы в прошлой должности сторонам удалось сделать немало полезного как для Москвы, так и для Анкары.
Напомним, что соглашение по зерновой сделке было подписано в Стамбуле в июле 2022 года. Россия в полном объеме выполняла все договоренности. На фоне этого ни одно требование Москвы не было выполнено западными партнерами.