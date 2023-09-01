«Дела последних месяцев — это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить всё то, что было обещано России, то сделка будет продлена», — сказал Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.