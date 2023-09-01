Путин сообщил содержание писем деда о последних словах бабушки

Президент России Владимир Путин рассказал, что читал письма деда, в которых рассказывалось в том числе о последних словах бабушки российского лидера. Содержание писем он раскрыл в ходе урока «Разговор о важном», трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, в одном из писем его дед рассказал, что последними словами бабушки были: «Не плачь, не расстраивай меня».

Путин также рассказал, что обращаясь к своему сыну, дяде президента, дедушка призывал «Бить гада», имея в виду немецкие войска, вторгшиеся на территорию Советского Союза.

Кроме того, Путина поразило, что в письмах дед главы государства обращался к своему сыну исключительно на «Вы» — в этом он увидел проявление высокой культуры.