Путин поблагодарил детей за стихотворение «О родине»
Президент России Владимир Путин поблагодарил школьников Дагестана, прочитавших ему стихотворение известного поэта Расула Гамзатова «О родине», за выбор произведения. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, в пятницу, 1 сентября, во многих регионах России открылись общеобразовательные учреждения.
Глава государства принял участие в церемонии открытия школ в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия дети из Дагестана прочитали Путину стихотворение «О родине».
«Спасибо большое ребятам за стихотворение, они замечательное стихотворение нашли и выбрали», - отметил президент.
Путин заметил, что в произведении есть очень правильные высказывания о родине, о том, что люди живут в России во имя добра и любви.
Глава государства выразил уверенность, что именно в таком ключе учителя и преподаватели воспитывают и будут воспитывать в дальнейшем подрастающее поколение.