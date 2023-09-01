Политолог: вступление 10 новых стран в ЕС может стать роковым шагом

Обладатель недюжинного таланта провидения Жозеп Боррель видит Евросоюз изрядно расширившимся в 2030 году. Но если планы по вступлению Украины сохранятся, то все эти разговоры уже сегодня политически ничтожны. В этом случае через семь лет ЕС как политического субъекта не будет гарантированно.

Действительно, все зависит от того, какую политику они будут проводить в отношении присоединения Украины, потому что это - троянский конь, начиненный взрывчаткой. И если его ввести в город, то есть в ЕС, то взрыв неизбежен. Экономика союза после отказа от российских энергоносителей и санкционных мероприятий в отношении России уже не в блестящем состоянии, а Украина претендует минимум на 10 миллиардов дотаций в год. Если смотреть технически, такой нагрузки европейская экономика не выдержит.

Но даже если оставить проблему Украины за скобками, есть еще одна. Напомню аксиому, положенную в фундамент ЕС: мотором европейской экономики является Германия. А в списке фантазий Борреля на присоединение нет стран-доноров. Сплошные реципиенты, слабо окупающие собственное существование государства. Они рассчитывают на финансовую помощь и открывающиеся с членством возможности, но не собираются принимать на себя прилагающиеся к этому обязанности. Первая из которых - работать на общее благо и усиливать общую экономику. Иными словами, список Борреля - это перечень обременений для европейской экономики.