В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Эрдоган в Сочи

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече 4 сентября в Сочи вопросы развития сотрудничества двух стран и актуальную международную проблематику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Тема встречи на высшем уровне была поднята в ходе телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом в начале августа. После этого турецкий лидер выразил надежду, что президент РФ сможет прибыть в Турцию с визитом в ближайший месяц. 14 августа турецкие СМИ писали, что Путин приедет в Турцию «в ближайшие дни», а 22 августа появились сообщения, что Эрдоган планирует встретиться со своим коллегой в России.